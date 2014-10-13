В МВД рассказали, как обезопасить частную переписку в мессенджерах

Полицейские предупредили о необходимости проверять данные.

Российские правоохранительные органы рассказали, как человек может обезопасить частную переписку в мессенджерах. В пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД объяснили, что подозрительные сообщения в социальных сетях следует проверять, даже если они поступили от знакомых людей. Также специалисты рекомендуют пользователям не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения, отправленные с незнакомых номеров. В том случае. если письмо пришло в виде официального уведомления мессенджера, то важно изучить активные сеансы мессенджера (компьютеры, смартфоны родственников, рабочие устройства, старые гаджеты).

Если подозрительное сообщение пришло от знакомого человека, свяжитесь с ним другим способом и уточните детали лично. При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы. пресс-служба полиции

В МВД советуют закрыть все активные сеансы и настроить двухфакторную аутентификацию в соцсетях.

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Фото: pxhere.com