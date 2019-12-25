Петербургский "Зенит" вырвал победу у "Факела Ямал" в пяти партиях

Следующий матч в рамках мужской Суперлиги петербуржцы проведут 4 ноября против "Газпрома-Югры".

Петербургский волейбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Факелом Ямал" из Нового Уренгоя в матче четвертого тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона 2026/2027. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды.

В следующем туре "Зенит" сыграет с сургутским клубом "Газпром-Югра", а "Факел Ямал" встретится с "Оренбуржьем". Обе игры запланированы на 4 ноября.

Чемпионат России по волейболу состоит из предварительного этапа и плей-офф. В регулярном сезоне каждый клуб дважды встречается с каждым соперником: сначала на домашней площадке, затем в гостях.