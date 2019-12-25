Застройщики Петербурга все чаще передают школы и детсады городу бесплатно

Социальная нагрузка на девелоперов Петербурга выросла, а компенсации сократились.

Петербург сократил расходы на выкуп социальной инфраструктуры у застройщиков более чем в 2 раза. Если в 2025 году на эти цели направили 32,6 млрд рублей, то в бюджете на 2026 год предусмотрели 15 млрд рублей. За неполные 10 месяцев город израсходовал 6,3 млрд рублей. Такие данные привела пресс-служба вице-губернатора Валерия Москаленко в ответе на запрос РБК Петербург.

В 2026 году компенсацию за строительство социальных объектов получили 8 компаний, входящих в крупные девелоперские холдинги. Среди них "Главстрой СПб", Setl Group, "Группа ЛСР", ЦДС и "Балтрос". За счет городского бюджета приобрели школу, 2 детских сада, 3 спортивных комплекса, 2 поликлиники, библиотеку и культурный центр. Другие застройщики передали построенные объекты Смольному безвозмездно.

В 2025 году Петербург выкупил у девелоперов 22 объекта недвижимости на общую сумму 32,6 млрд рублей. В их числе были 3 школы, 3 детских сада, совмещенный образовательный объект, 4 поликлиники, дом молодежи, библиотека и спортивный комплекс.

С 2021 года строительство жилых комплексов в городе сопровождается обязательствами по созданию социальной инфраструктуры. Решения принимает Градостроительная комиссия. В большинстве случаев застройщики должны возводить школы, детские сады и другие объекты за собственный счет, а затем безвозмездно передавать их в городскую собственность.

К концу 2025 года общий объем обязательств девелоперов по строительству социальной инфраструктуры превысил 240 млрд рублей. В эту сумму входят 127 детских садов, 71 школа, 15 поликлиник, а также объекты транспортной и дорожной инфраструктуры. По оценке РБК Петербург, в пересчете на квадратный метр жилья эти обязательства составляют почти 22 тыс. рублей.

В Смольном пояснили, что решение о выкупе объекта зависит от потребностей конкретного жилого проекта и условий, установленных Градостроительной комиссией. Обычно застройщики безвозмездно передают городу инфраструктуру, необходимую для обслуживания новых жилых кварталов. Однако в отдельных случаях комиссия может рекомендовать полную или частичную оплату со стороны города. На возмездной основе также могут приобретаться помещения для социальных учреждений по обращениям районных администраций или профильных комитетов.

В "Группе ЛСР" сообщили, что условия определяются индивидуально. Так, в 2026 году город выкупил у компании детский сад на 140 мест на набережной Миклухо-Маклая на намыве Васильевского острова. При этом поликлинику на 800 посещений в том же районе застройщик передал городу бесплатно, а школу-сад на 470 мест на Муринской дороге сдает в аренду.

Аналогичный подход действует в "Главстрой СПб". В этом году город приобрел детский сад и поликлинику в жилом комплексе "Юнтолово", а также школу в ЖК "Северная долина". Еще 2 детских сада и школу, которые строят в "Юнтолово", компания передаст администрации Приморского района безвозмездно.

При этом доля социальной инфраструктуры, которую застройщики возводят за собственные средства, увеличивается. До создания Градостроительной комиссии в 2020 году на инвесторов приходилось около 19% вводимых социальных объектов. В 2025 году они построили почти две трети такой инфраструктуры в Петербурге.

В 2026 году в городе планируют ввести более 80 социально значимых объектов. Около 30 из них построят по адресной инвестиционной программе, еще примерно 50 — за счет инвесторов. В их числе 10 школ в шести районах, 3 совмещенных объекта "школа — детский сад" в Красногвардейском районе, 20 детских садов в 12 районах и 10 объектов здравоохранения. Также предусмотрено строительство 7 объектов другого назначения, включая помещения для районных администраций, пункт полиции, библиотеку и МФЦ.

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Фото: Piter.tv