Водитель Kia разбил чужую машину после конфликта на Пулковском шоссе

Петербуржец оценил разбитое стекло Volkswagen почти в 20 тысяч рублей.

В Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта между водителями на Пулковском шоссе. Во время ссоры мужчина за рулем Kia Mohave разбил стекло задней двери Volkswagen Tiguan. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 29 октября около 16:00. В полицию поступило сообщение о повреждении автомобиля. Прибывшие на место сотрудники установили, что стекло рукой разбил водитель Kia. За рулем Volkswagen находился 47-летний мужчина, который оценил причиненный ущерб почти в 20 тыс. рублей.

В тот же день на Бухарестской улице дорожные полицейские задержали 43-летнего водителя Kia Mohave и доставили его в отдел. Во время досмотра у мужчины изъяли травматический пистолет с магазином и около 100 патронов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали парней, разрисовавших здание напротив ТРЦ "Галерея". Вандалов выявили в ходе мониторинга территорий по камерам "Безопасного города". Их привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Фото: Piter.TV