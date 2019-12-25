Губернатор Петербурга назвал работу Дрозденко примером управленческой мудрости

Беглов пожелал Дрозденко здоровья и успехов в день рождения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу Ленинградской области Александра Дрозденко с днем рождения. Он назвал работу коллеги примером стратегического мышления, управленческой мудрости и заботы о жителях региона.

В поздравлении Беглов подчеркнул, что Петербург и Ленобласть на протяжении многих лет развивают партнерские отношения. Совместные проекты охватывают экономику, социальную сферу, медицину, экологию, строительство и туризм.

Глава Северной столицы также отметил значение 2026 года, объявленного в Ленинградской области Годом команды созидания. По его словам, эта инициатива задает направление для новых проектов и подготовки к 100-летию региона, которое отметят в 2027 году.

В завершение Беглов пожелал Дрозденко крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия и успехов в дальнейшей работе.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Петербург стала одной из самых массированных с 2022 года.

Фото: пресс-служба Смольного