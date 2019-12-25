"Ленфильм" хочет полностью погасить долги к концу ноября

Почти 100 кинопроектов обслужил "Ленфильм" в 2026 году.

Киностудия "Ленфильм" начала рассчитываться по долгам и рассчитывает закрыть их до конца ноября. Как сообщила пресс-служба предприятия, средства на выплаты по долговым обязательствам студия получила благодаря совместным решениям правительства Санкт-Петербурга и Министерства культуры России. Финансовое оздоровление "Ленфильма" назвали одним из ключевых этапов стратегии развития, утверждённой губернатором Александром Бегловым.

О том, что задолженности планируют погасить за счёт дополнительного выпуска акций киностудии, пресс-служба администрации губернатора сообщала ещё в июле.

Несмотря на временные трудности, студия продолжает активную творческую деятельность. В 2026 году "Ленфильм" предоставил производственные услуги почти 100 кинопроектам, среди которых экранизация сказки "Щелкунчик", "Битва моторов", "Чудо-Юдо", "Капитанская дочка", "Король и Шут" и многие другие. К выпуску на большие экраны и в онлайн-кинотеатрах готовятся и собственные проекты студии, в их числе "Остров Сухо", "На краю детства", "Петербург поднебесный", "Мечты под огнём" и другие.

В конце октября совет директоров киностудии возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Сейчас на территорию "Ленфильма" переезжает городская Кинокомиссия — единое окно для реализуемых в городе кинопроектов; соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выделили почти 300 миллионов рублей на поддержку 33 фильмов.

Фото: Piter.TV