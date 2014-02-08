  1. Главная
Сегодня, 21:43
Спасатели остановили открытое пламя на рынке на Дыбенко

Там произошел масштабный пожар.

На Правобережном рынке в Петербурге продолжается тушение крупного пожара. По данным МЧС, огонь распространился на площадь около 1500 кв. метров. Для ликвидации возгорания привлечены 26 единиц техники и 96 пожарных.

В результате происшествия пострадал 55-летний мужчина. Его состояние уточняется. В ведомстве отметили, что распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. С территории рынка были эвакуированы 100 человек.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ выехали в район жилой застройки для отбора проб воздуха. Проверяются возможные загрязняющие вещества с учетом направления ветра.

Ранее сообщалось, что пожарные Петербурга тушат крупное возгорание на рынке в Невском районе. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга

