Сегодня, 18:28
shikhelen

Пожарные Петербурга тушат крупное возгорание на рынке в Невском районе

В Невском районе вспыхнул рынок.

Пожарные подразделения ликвидируют возгорание в двухэтажном административном здании на ул. Дыбенко, 16 в Невском районе Петербурга. Огонь распространился на площадь 200 кв. метров, охватив часть территории местного рынка.

По данным городского управления МЧС, для тушения пожара задействованы 30 специалистов и 6 единиц техники. В ведомстве уточнили: "Работы по локализации продолжаются, обстановка контролируется".

Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Ранее на Piter.TV: пожар в Гатчинском районе забрал жизни супругов. Причина трагедии – неисправность электропроводки. 

Фото: МЧС Санкт-Петербурга

Теги: невский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

