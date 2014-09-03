Пожарные Петербурга тушат крупное возгорание на рынке в Невском районе

В Невском районе вспыхнул рынок.

Пожарные подразделения ликвидируют возгорание в двухэтажном административном здании на ул. Дыбенко, 16 в Невском районе Петербурга. Огонь распространился на площадь 200 кв. метров, охватив часть территории местного рынка.

По данным городского управления МЧС, для тушения пожара задействованы 30 специалистов и 6 единиц техники. В ведомстве уточнили: "Работы по локализации продолжаются, обстановка контролируется".

Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга