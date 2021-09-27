Сотрудника салона связи в Петербурге задержали за продажу данных клиентов

Все это он делал за материальное вознаграждение от неизвестных.

Полицией в Санкт-Петербурге задержан специалист сотовой связи по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Он подозревается в продаже личных данных клиентов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, весной в полицию обратился директор департамента безопасности одного из операторов сотовой связи, так как подозревал 19-летнего сотрудника в "сливе" информации. Со слов директора, молодой человек осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший её копирование.

Уже позже было установлено, что в период с 14 февраля по 15 марта 2024 года сотрудник скачивал данные абонентов и передавал их третьему лицу. Кому именно — пока установить не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан мужчина, который за год обманом похитил у знакомого свыше 49 млн.

Фото: Piter.TV