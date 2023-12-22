Задержан мужчина, который за год обманом похитил у знакомого свыше 49 млн

Подозреваемый брал заем у россиянина на лечение отца и поддержку бизнеса.

Российскими правоохранительными органами задержан мужчина, который за год обманом похитил у своего знакомого свыше 49 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы из регионального управления полиции. Оперативники установили, что подозреваемый злоупотребил доверием, занимая у потерпевшего различные денежные суммы. Известно, что в июне 2022 года аферист попросил у приятеля денежные средства для оплаты лечения отца, а также развитие малого бизнеса. Затем мошенник неоднократно обращался к товарищу с просьбой занять дополнительные финансы на различные нужды для предпринимательства. Он уверял заемщика в том, что реализация дела позволит ему вернуть полную сумму займа. Когда в очередной раз должник ответил отказом на просьбу вернуть деньги, то потерпевший обратился за помощью в МВД.

Каждый раз злоумышленник придумывал новые предлоги и обещал вернуть долги, но в действительности не собирался этого делать. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту расследования предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве на Хорошевском шоссе мужчина в ходе нападения с ножом ранил полицейского.

Фото и видео: МВД Медиа