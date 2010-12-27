Android победил? Почему на iPhone 11 так мало желающих?

Ажиотажа новая модель "яблочного" смартфона в этом году не вызвала.

Сегодня в Петербурге стартовали продажи iPhone 11. Однако таких же очередей, как на iPhone XS в прошлом году, не было. Официальный магазин в ТЦ "Галерея" относительно пуст в день выхода новинки на витрины. Piter.tv решил выяснить у эксперта по гаджетам и ведущего ютуб-канала "Pro HiTech" Ильи Корнейчука, чем новый айфон так не приглянулся петербуржцам.

"Над дизайном нового айфона многие посмеялись, что вот эти три глаза, три камеры. Люди за новым все-таки пошли. У него много хороших фишек: более мощный процессор, система камер, обработка изображений. Он делает фото на уровне "Андроидов", – считает эксперт.

Отсутствие людей в официальных магазинах может объяснить совокупность факторов, отмечает Корнейчук. Первое – это финансовое положение петербуржцев. Все-таки, стоят новые модели практически сто тысяч рублей. Второе – вероятность совершения покупки через Интернет. Виртуальное приобретение любого необходимого гаджета в последнее время набирает популярность, хотя точных цифр у экспертов нет, подмечает Корнейчук. Еще одна причина может крыться в том, что люди перестали ждать от Apple инноваций, а может быть, большинство остались при десятой модели, удовлетворенные апгрейдом.

Корнейчук акцентирует внимание еще на одной детали: только у айфона осталась оригинальная зарядка. Производители мобильной техники по всему миру уже пришли к единому стандарту зарядок USB-c, но "яблочная" компания осталась при своей. Потенциальные покупатели также могут рассматривать это и как плюс, и как минус.

"Интересно, сколько тонн углекислого газа не выбросилось, когда все производители, кроме Apple, пришли к единому стандарту? Им плевать на экологию? Или это наоборот забота о покупателях, у которых уже были айфоны с оригинальными зарядками? Еще в 10-й модели должны были сделать USB-c", – считает Корнейчук.

Главный фактор скромных очередей на новинку, по мнению эксперта, это повальная популярность смартфонов на базе "Android".

"Он [Android] объективно удобнее, у него больше возможностей, в то время как в айфоне наоборот – ограничений. Дорогие айфоны зачастую снимают хуже дешевого Андроида. Естественно, лучше купить Андроид тысяч за 13, чем айфон за десятки тысяч, чтобы получать фото одного качества", – говорит эксперт.

Ранее в Петербурге стартовали продажи нового iPhone 11.

Фото: Piter.TV