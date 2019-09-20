Ажиотажа, как в прошлом году, это не вызвало.

В Петербурге стартовали продажи нового iPhone 11. В этом году за первое место в очереди находчивые петербуржцы просили до 500 тысяч рублей. Однако, предложение не нашло своего покупателя и ажиотажа, как в 2018 году (продажа iPhone XS) не было.

Мобильный корреспондент Piter.TV узнал накануне, что продажи в ТЦ "Галерея" стартуют 20 сентября в 10:00. Однако, приехав в 09:00, увидел, что никакой очереди нет. Старт продаж был перенесен на 08:00, когда было принято такое решение - неизвестно. За час поток покупателей иссяк (если он вообще был), сейчас в отдел продаж тихо и спокойно.

Новый iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 59990 рублей. Стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинается с 89990 рублей. Новый iPhone 11 предлагается в четырех цветах: серебристый, темно-зеленый, космический серый, золотой. У смартфона тройная 12-мегапиксельная камера.

Ранее психологи объяснили, почему петербуржцы готовы стоять в очереди ради iPhone.

Фото и видео: Piter.TV