Психологи объяснили, почему петербуржцы готовы стоять в очереди ради iPhone X

В Санкт-Петербурге стартовали продажи нового iPhone X. Канал Piter.TV узнал у психолога о причинах бешеной популярности нового гаджета у петербуржцев.

Сегодня, 3 ноября, в России стартовала официальная продажа нового iPhone X. В Санкт-Петербурге купить модный гаджет пока что можно в одном месте - официальном магазине сети reStore в ТРЦ "Галерея". С утра здесь образовались очереди в 200-300 человек, состоящие из желающих купить iPhone X. При этом основную часть "хвоста" составляют школьники и студенты, которые, по своему уровню достатка, вряд ли могут приобрести гаджет за 100 000 рублей.

Канал Piter.TV пообщался с тремя петербургскими психологами о феномене "очереди iPhone". По мнению экспертов, у людей, штурмующих reStore с раннего утра, могут быть разныя мотивация и цели.

Первой на наш запрос ответила Александра Левина, психолог Vita-ars.ru, syntone-spb.ru.

Многие люди презентуют себя через вещи. С айфоном Х в упаковке идут еще несколько посланий другим людям, все вместе или у каждого свое: 1."Я исключителен". (Новая дорогостоящая модель не будет мейн-стримом). 2. "Я богат" (Могу себе позволить - достоин уважения). 3. "Я верен компании apple" (чаще всего новый айфон покупается вместо телефона этой же марки предыдущей модели. Здесь реализуется потребность в принадлежности).4. "Я иду в ногу со временем" (Только модель вышла - она у меня).

Александра Левина, психолог

Похожий вопрос мы задали и психологу, психотерапевту Марине Кудряшовой. Журналист спросил у девушки, что заставляет молодых людей выстраиваться в очередь за сомнительным гаджетом. Однако наша собеседница скорректировала вопрос, посчитав формулировку о "сомнительном гаджете" неадекватной.

Айфон плотно занимает рынок как "Адидас", "Тойота" и другие бренды. Это гаджет, который за счёт рекламы приобрёл широкую популярность и стал "модным аксессуаром", технически достаточно не плохим. Ценовая политика айфон связана исключительно с брендом. Многие молодые люди хотят быть в тренде. Так умело работает маркетинг. "Я тоже хочу". Теперь о психологии: Для подростков гораздо важнее быть частью своей социальной группы, чем думать о том, что этот потребительский кредит им придётся выплачивать год, а то и пять лет. Люди - существа социальные. Мода - это нечто, что сплочает определенную часть социума. Вспомним дизайнеров одежды, создателей популярных видеоигр, сериалов, книг. За новинками и обновлениями выстраиваются толпы. И это про то, что я хочу оставаться в своей социальной группе, быть её полноценной частью, иметь возможность проявляться и общаться на одной волне с моими единомышленниками. Марина Кудряшова, психолог

А вот по мнению кандидата психологических наук Юлии Гусевой, за желанием купить айфон могут стоять даже страхи и комплексы человека.