Очередь на новый iPhone 11 в Петербурге можно купить за 500 тысяч рублей

Такую сумму просят за первое место в очереди. Есть предложения и дешевле, в районе 19 000 - 35 000 рублей.

Пользователи сервисов Avito и "Юла" начали активно продавать места в очереди за новым iPhone 11. Продажи в России стартуют 20 сентября.

В Петербурге в очереди готовы постоять как за 19 тысяч, так и за полмиллиона рублей, всё зависит от места в очереди. Например, за 19 тысяч человек готов прийти рано утром в день начала продаж, а вот за 200-500 тысяч рублей в Петербурге можно купить и первое место в очереди. Есть и те, кто просит чуть более 62 тысяч за стояние в очереди в течение трех дней.

Новый iPhone 11 в минимальной комплектации можно будет купить за 59990 рублей. Стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинается с 89990 рублей. С 18 сентября возможен предзаказ. Новый iPhone 11 предлагается в четырех цветах: серебристый, темно-зеленый, космический серый, золотой. У смартфона тройная 12-мегапиксельная камера.

Ранее в России резко упали цены на старые модели iPhone.

Фото: apple.com

Скриншоты: Юла, Авито