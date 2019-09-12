В России резко упали цены на старые модели iPhone

Сегодня iPhone 8 на 64 гигабайта стоит 40 тысяч рублей.

После презентации новых гаджетов американская компания Apple снизила цены на смартфоны старого поколения, включая iPhone 8 и 8 Plus и прошлогодний iPhone XR. Об этом пишут РИА Новости.

Сегодня iPhone 8 на 64 гигабайта можно купить за 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus – за 45 тысяч рублей. К слову, в 2017 году эти модели смартфонов стоили 57 и 65 тысяч рублей соответственно.

Также упала стоимость iPhone XR. На старте продаж в 2018 году этот телефон стоил 65 тысяч рублей, сегодня его цена составляет 50 тысяч рублей.

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Видео: YouTube / Apple