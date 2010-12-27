За лето в Петербурге взлетели цены на коммунальные квартиры

Средняя стоимость одного квадратного метра повысилась на 1,5 %.

За три летних месяца в Петербурге взлетели цены на коммунальные квартиры. Средняя стоимость одного квадратного метра повысилась на 1,5 % - до 94,8 тысяч рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

Эксперты считают, что на рост цен повлияли изменения на рынке недвижимости из-за поправок в федеральном законодательстве. Сегодня в среднем за комнату в коммуналке придется отдать 1,5 млн рублей.

По прогнозам специалистов, жилье в Петербурге продолжит дорожать. В перспективе ближайших двух-трех лет стоимость одного квадратного метра на первичном рынке вырастет в среднем на 15-20 %. Подорожание квартир в новостройках связано с ростом себестоимости строительства и дорогими банковскими ресурсами.

Ранее стало известно, кому в Петербурге предлагают самую высокую зарплату.

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