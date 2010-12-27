Стало известно, кому в Петербурге предлагают самую высокую зарплату

Эксперты HeadHunter Северо-Запад составили рейтинг востребованных профессий.

Рынок августовских вакансий в Петербурге пополнился на 10% по сравнению с прошлым годом. Специалистами было проанализировано более 49 227 вакансий, размещенных работодателями в Питере с 1 по 31 августа 2019 года

По результатам анализа больше всего спроса со стороны работодателей выпадает на долю представителей сфер "Продажи", "Строительство и недвижимость", "Административный персонал", "Транспорт, логистика", "Начало карьеры, студенты", "Рабочий персонал", "Туризм, гостиницы, рестораны".

Самую большую зарплату в 300 тыс. рублей, в Петербурге получает директор по маркетингу и продажам. Специалистам в IT-сфере предлагают от 300 тыс. рублей, системному аналитику, агроному, директору департамента развития – на 50 тыс. меньше. Специалисты финансового сектора и системной интеграции зарабатывают от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

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