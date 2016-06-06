Демограф предложил вернуть в Россию налог на бездетность

Юрий Крупнов предложил брать с бездетных россиян по 100 рублей, с россиян, у которых один ребенок – по 50 рублей.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и общественная организация "Союз православных граждан" предложила обложить дополнительным налогом бездетных россиян. Об этом сообщило ИА НСН.

Мое предложение — с 18 лет навсегда. Юрий Крупнов

Специалисты предлагают вернуть налог, который ранее существовал в СССР. Тогда все мужчины и замужние женщины от 20 лет платили налог 6% до самого выхода на пенсию, если у них не было детей.

Юрий Крупнов предложил брать с бездетных россиян по 100 рублей, с россиян, у которых один ребенок – по 50 рублей, с граждан с двумя детьми – рубль. Главной задачей налога является стремление к возвращению многодетных семей.

В России с 2020 года размер детских пособий увеличится на 7%.

Видео: YouTube/ Georgia Times, SiouxFallsSchools, PrimroseSchoolsUSA