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Демограф предложил вернуть в Россию налог на бездетность

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Юрий Крупнов предложил брать с бездетных россиян по 100 рублей, с россиян, у которых один ребенок – по 50 рублей.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и общественная организация "Союз православных граждан" предложила обложить дополнительным налогом бездетных россиян. Об этом сообщило ИА НСН.

Мое предложение — с 18 лет навсегда.

Юрий Крупнов 

Специалисты предлагают вернуть налог, который ранее существовал в СССР. Тогда все мужчины и замужние женщины от 20 лет платили налог 6% до самого выхода на пенсию, если у них не было детей.

Юрий Крупнов предложил брать с бездетных россиян по 100 рублей, с россиян, у которых один ребенок – по 50 рублей, с граждан с двумя детьми – рубль. Главной задачей налога является стремление к возвращению многодетных семей.

В России с 2020 года размер детских пособий увеличится на 7%.

Видео: YouTube/ Georgia Times, SiouxFallsSchools, PrimroseSchoolsUSA

Теги: бездетность, демограф, юрий крупнов
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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