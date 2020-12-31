Демограф назвал численность населения России к 2040 году

Ракша заметил, что если демографическая политика будет грамотной, то можно будет вернуться на уровень в 140 миллионов.

Демограф Алексей Ракша назвал численность населения России к 2040 году. Заявление он сделал в интервью "Ленте.ру".

По его словам, в 2030 году в России останется примерно 137-140 миллионов жителей.

К 2040 году — 130 с чем-то миллионов. Алексей Ракша, демограф

Он подчеркнул, что данное с "чем-то" зависит от дальнейшей демографической политики, которую будет проводить государство.

Ракша заметил, что если она будет грамотной, то можно будет вернуться на уровень в 140 миллионов. Для этого, по мнению демографа, нужны большие финансовые вложения - около пяти триллионов рублей каждый год, что составляет 4-5% ВВП.

Ранее мы писали, что в России более 900 тыс. семей с первыми детьми получают выплату из маткапитала.

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