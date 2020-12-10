В России более 900 тыс. семей с первыми детьми получают выплату из маткапитала

В Минтруда рассказали о выплатах по государственной программе.

В России более 900 тысяч семей с первыми детьми получают выплату из материнского капитала. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщила заместитель министра труда и социальной политики Ольга Баталина. Чиновница добавила, что выплаты из маткапитала также получат 230 тысяч семей, в которых появился второй ребенок.

На текущий момент у нас свыше 900 тыс. семей с первыми детьми получают выплату в целом по РФ, и 230 тысяч со вторыми детьми, которые получают эту выплату из средств материнского капитала Ольга Баталина, замминистра труда России

Напомним, что маткапитал является мерой государственной поддержки российских семей. Программа принята в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года правом на выплаты имеют семьи, в которых родился или усыновлен второй ребенок, а также любой последующий (если ранее право на маткапитал не оформлялось). С 2020 года право на маткапитал имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для них выплаты составят 466 617 рублей. Для семей со вторым ребенком -выплата увеличивается еще на 150 тысяч рублей.

Минтруд России заявил об отсутствии проблем с выдачей сертификатов на маткапитал.

Видео: Youtube/Россия 24