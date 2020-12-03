Минтруд России заявил об отсутствии проблем с выдачей сертификатов на маткапитал

Ольга Баталина рассказала, а что тратят средства маткапитала российские семьи.

Минтруд России заявил об отсутствии проблем с выдачей сертификатов на материнский капитал. Об этом заместитель главы ведомства Ольга Баталина рассказала на заседании, посвященном реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях пандемии COVID-19.

Проблем с предоставлением сертификата на материнский семейный капитал, разумеется, никаких нет... С точки зрения распоряжения, здесь целевой показатель пока не достигнут Ольга Баталина, замглавы Минтруда России

Чиновница напомнила, что в 80 процентах случаев российские семьи направляют полученные средства от материнского капитала на улучшение жилищных условий. Однако осмотр и подбор жилья в 2020 году осложнен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, поэтому семьям пришлось отложить данный вопрос. на 1 ноября текущего года маткапиталом распорядились 816 тысяч семей. Минтруд планирует достигнуть показателя в 940 тысяч.

Минтруд сообщил о ежегодном повышении размера маткапитала с 2021 года.

Видео: YouTube / Совет Федерации