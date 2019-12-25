Минтруд сообщил о ежегодном повышении размера маткапитала с 2021 года

В ведомстве рассказали об индексации и ежегодном повышении маткапитала.

Минтруд России сообщил о ежегодном повышении размера материнского капитала с 2021 года. Об этом рассказала заместитель главы ведомства по труду и социальной защите Ольга Баталина. Чиновница выступила на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства". По словам эксперта, маткапитал проиндексируется в следующем году.

В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год Ольга Баталина, замминистра труда России

Напомним, что исходя из прогноза инфляции маткапитал на 2021 год будет проиндексирован на 3.7%. При этом его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго. Для семей, в которых ребенок появился с 1 января текущего года, маткапитал составит 466 617 рублей, в которых второй - увеличивается на 150 тысяч рублей.

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья.

Фото: Piter.tv