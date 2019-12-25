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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Сегодня, 14:15
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matveyvn

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

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Столько же опрошенных одобрили идею разрешить покупать на маткапитал авто.

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт, пишет газета "Известия".

Предложение готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. За выступают и все парламентские фракции.
Отметим, что Общественная палата провела в конце 2019 года опрос, в котором участвовало 10 тысяч человек. Предложение об использовании материнского капитала для ремонта жилья поддержало 46% респондентов.

Столько же опрошенных одобрили идею разрешить покупать на маткапитал авто.

Ранее в Пенсионном фонде за полгода выдали почти 600 тысяч сертификатов на маткапитал.

 

Теги: материнский капитал, общероссийский народный фронт, общественная палата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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