Столько же опрошенных одобрили идею разрешить покупать на маткапитал авто.

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт, пишет газета "Известия".

Предложение готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. За выступают и все парламентские фракции.

Отметим, что Общественная палата провела в конце 2019 года опрос, в котором участвовало 10 тысяч человек. Предложение об использовании материнского капитала для ремонта жилья поддержало 46% респондентов.

Столько же опрошенных одобрили идею разрешить покупать на маткапитал авто.

Ранее в Пенсионном фонде за полгода выдали почти 600 тысяч сертификатов на маткапитал.