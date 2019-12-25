В Пенсионном фонде за полгода выдали почти 600 тысяч сертификатов на маткапитал

Теперь ПФР оформляет назначение материнского капитала самостоятельно — при помощи базы органов ЗАГС.

В Пенсионном фонде за полгода выдали более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал на общую сумму 110 миллиардов рублей. Информация об этом появилась на сайте ПФР.

Отмечается, что количество выданных сертификатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 95%. Причина в том, что сейчас программа максимально расширена с её запуска, ведь теперь маткапитал выдают и после рождения первого ребёнка.

Подчёркивается, что теперь ПФР оформляет назначение материнского капитала самостоятельно — при помощи базы органов ЗАГС.

Уведомление о получении капитала родители получают через личный аккаунт в Госуслугах или на сайте Пенсионного фонда.

За три месяца территориальные органы Пенсионного фонда оформили более 230 тыс. сертификатов. цитата из сообщения ПРФ

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