На сегодняшний день таких насчитывается более 46 тысяч.

В Петербурге стало больше многодетных семей, в 2020 году таких насчитывается более 46 тысяч. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе видеомоста ко дню защиты детей. Градоначальник отметил, что три года назад число больших семей составляло 38 тысяч.

В текущем году меры поддержки материнства и детства в Смольном расширили: снижен возраст женщин для получения выплаты за первенца, продлено действие регионального маткапитала при рождении третьего малыша, который теперь можно потратить на покупку отечественного автомобиля. В период пандемии, напомнил Беглов, город ежемесячно выплачивает 600 тысячам семей с несовершеннолетними детьми детские пособия. Кроме того, в июне начнется выплата на детей от 3 до 7 лет семьям, где доход на человека ниже прожиточного минимума, на данную меру Смольный выделил полтора миллиарда рублей.

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