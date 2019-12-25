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Молодые мамы и будущие пенсионеры Ленобласти освоили новые профессии
Сегодня, 12:45
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Молодые мамы и будущие пенсионеры Ленобласти освоили новые профессии

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Развитие эпидемии не повлияло на переквалификацию.

С начала текущего года на бесплатное обучение новым профессиям были направлены 353 женщины с детьми и 291 гражданин предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

Пройти курсы может любой безработный, либо работающие граждане по заявке начальства. Для изучения предлагаются наиболее востребованные в Ленинградской области специальности: воспитатель, педагог дополнительного образования, бухгалтер, менеджер по персоналу, тракторист, охранник, повар. Чтобы пройди переобучение, необходимо связаться с ближайшим филиалом центра занятости через электронные ресурсы, либо по телефону. 

В новые должности на данный момент вступили 59 матерей, у которых есть дети младше 7 лет. 

Отметим, что эпидемия коронавируса не сказалась на обучении негативно: процесс продолжился в режиме дистанционных занятий. Кроме того, 

всем, про проходит переквалификацию, продолжают выплачивать стипендию. За 2020 год было израсходовано 2,54 миллиона рублей на выплаты матерям 

и 1,33 миллиона рублей на выплаты будущим пенсионерам. Частично средства выделены из областной казны.

Ранее мы рассказали о том, что ситуация с коронавирусом в Ленобласти постепенно стабилизируется.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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