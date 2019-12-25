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Ситуация с коронавирусом в Ленобласти постепенно стабилизируется
Сегодня, 12:06
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lizapoluda

Ситуация с коронавирусом в Ленобласти постепенно стабилизируется

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Заболеваемость в регионе не выросла после ослабления ограничений.

 В четверг, 28 мая, на виртуальном совещании правительства Ленинградской области было объявлено о постепенной стабилизации обстановки с коронавирусом в регионе. Об этом сообщила представитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк.

Несмотря на постепенное отступление болезни, обстановка в регионе все еще остается напряженной. Ограничения продолжат отменять по мере выравнивания эпидемической ситуации. 

Кроме того, по словам Ольги Историк, послабления, которые были сделаны правительством для "красной" и "желтой" зон не сказалось на росте количества зараженных.

На сегодняшний день в Ленинградской области прибавился 51 случай коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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