Ситуация с коронавирусом в Ленобласти постепенно стабилизируется

Заболеваемость в регионе не выросла после ослабления ограничений.

В четверг, 28 мая, на виртуальном совещании правительства Ленинградской области было объявлено о постепенной стабилизации обстановки с коронавирусом в регионе. Об этом сообщила представитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк.

Несмотря на постепенное отступление болезни, обстановка в регионе все еще остается напряженной. Ограничения продолжат отменять по мере выравнивания эпидемической ситуации.

Кроме того, по словам Ольги Историк, послабления, которые были сделаны правительством для "красной" и "желтой" зон не сказалось на росте количества зараженных.

На сегодняшний день в Ленинградской области прибавился 51 случай коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области