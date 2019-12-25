Ситуация с коронавирусом в Ленобласти постепенно стабилизируется

В четверг, 28 мая, на виртуальном совещании правительства Ленинградской области было объявлено о постепенной стабилизации обстановки с коронавирусом в регионе. Об этом сообщила представитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк.
Несмотря на постепенное отступление болезни, обстановка в регионе все еще остается напряженной. Ограничения продолжат отменять по мере выравнивания эпидемической ситуации.
Кроме того, по словам Ольги Историк, послабления, которые были сделаны правительством для "красной" и "желтой" зон не сказалось на росте количества зараженных.
На сегодняшний день в Ленинградской области прибавился 51 случай коронавируса.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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