В Ленобласти выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом

Общее число заболевших в регионе составляет 2660 человек.

По состоянию на четверг, 28 мая, в Ленинградской области обнаружен 51 новый случай коронавируса. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Зараженные выявлены в Волосово, Бегуницах, Сумино, Смедово, Сельцо, Колчаново, Новлй, Выборе, Светогорске, Гатчине, Вырице, Покровской, Новом Свете, Сяськелево, Дружной горки, Пудости, Кингисеппа, Ивангорода, Киришей, Кировска, Гор, Приладожского, Аннино, Нижней Колонии, Пигалево, Горбунков, Приозерска, Снегиревки, Борисово, Тельмана, Никольского, Федоровского.

Всего в регионе насчитывается 2660 заболевших. Выздоровели 1294 человека, 11 умерли.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 383 новых случая коронавируса.