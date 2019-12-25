В Петербурге выявили 383 новых случая коронавируса

Из больниц выписали 325 человек.

За последние сутки в России подтвердили 8 371 новый случай коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3 560 случаев (42,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге за сутки выявили 383 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 51 случй. За последние сутки умерли 174 человека, в том числе 9 в Петербурге.

За последние сутки выписано 8 785 человек, в том числе 325 пациентов в Петербурге и 108 пациентов в Ленобласти.

Фото: Piter.TV