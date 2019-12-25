Минтруд планирует заключить более 1 млн соцконтрактов в следующие три года

Стоимость заключённых контрактов составит 116,4 млрд рублей.

Минтруд планирует заключить более 1 млн социальных контрактов в следующие три года. Об этом журналистам рассказала заместитель главы ведомства Ольга Баталина. Чиновница выступила на Второй российской конференции "Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы". Спикер уточнила, что стоимость соглашений достигнет 116 млрд рублей (федеральные и региональные средства).

Мы планируем, что в следующие три года, начиная с 2021 года, у нас запланировано заключение свыше миллиона социальных контрактов. Из них федеральные 78,9 и региональные 37,5 Ольга Баталина, замминистра труда и социальной политики

По данным эксперта, Минтруда РФ планирует за три года увеличить доходы 400 тысяч семей. Еще не менее 300 тысяч семей получат возможность открыть собственный бизнес. Социальные контракты будут заключены между органами социальной защиты населения и гражданами, семьями, чей доход меньше прожиточного минимума.

В 2020 году на реализацию программы в 21 регионе было выделено 7 млрд рублей. С 2021 года механизм получит федеральное софинансирование во всех субъектах РФ. На данные цели чиновники запланировали 26,3 млрд рублей из бюджета.

Минтруд сообщил о ежегодном повышении размера маткапитала с 2021 года.

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