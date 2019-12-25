Минтруду предложили сократить первый рабочий день в 2021 году

Инициатива направлена в адрес Антона Котякова.

Минтруду России предложили сократить первый рабочий день в 2021 году. С соответствующей инициативой к главе профильного ведомства Антону Котякову обратился глава Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Чиновник предложил сократить первый рабочий день в календарном году на два часа. По мнению эксперта, такое решение следует предусмотреть в трудовом законодательстве. В настоящее время закон не дает возможности устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного.

В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращенный рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню письмо Максима Петунина

Эксперт отметил, что сокращенный рабочий день позволит сформировать благоприятные условия для возвращения граждан на рабочие места, к привычному трудовому ритму после долгих новогодних праздников.

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Фото: Piter.tv