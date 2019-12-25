Минтруд рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума

В ведомстве заявили, что нововведения позволят увеличить пенсию гражданам РФ.

Минтруд России рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума. По словам заместителя министра ведомства Андрея Пудова, принятие законопроекта приведет к росту пенсий. Об этом эксперт рассказал депутатам в рамках выступления в Госдуме на пленарном заседании.

В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы будет расти и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи - больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону Андрей Пудов, замминистра труда России

Напомним, что нижняя палата парламента на заседании 11 ноября приняла в первом чтении закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Показатели будут устанавливаться правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.

Госдума приняла законопроект, повышающий возраст молодежи до 35 лет.

Фото: Piter.tv