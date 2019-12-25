Госдума России приняла законопроект об изменении методики МРОТ

Депутаты одобрили документ в первом чтении.

Госдума России приняла в первом чтении законопроект об изменении методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Со следующего года МРОТ будут рассчитывать из медианного дохода, а не исходя из потребительской корзины. Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей. Сейчас МРОт составляет 12 130 рублей. По данным Минтруда России, повышение МРОТ затронет 3,9 млн граждан.

С целью гибкого реагирования на изменения социально-экономической ситуации предусматривается пересмотр соотношения прожиточного минимума и медианного дохода (44,2%) и соотношения минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы (42%) не реже одного раза в пять лет пояснительная записка к проекту

Парламентарии заметили, что пересмотр расчета МРОТ даст возможность для роста экономики страны и доходов населения. Согласно новому документу, прожиточный минимум трудоспособного населения составит 109 процентов от прожиточного минимума на душу населения, пенсионеров - 86 процентов, детей - 97 процентов.

Госдума повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей.

Фото: Piter.tv