Госдума повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей

Депутаты рассказали об исключениях.

Госдума России повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей. С 2021 года ставка налога на доходы физических лиц будет увеличена на 15 процентов. Однако депутаты обозначили ряд исключений. Согласно документу, повышенный налог не распространится на доходы от продажи личного имущества граждан (кроме ценных бумаг), а также на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы по-прежнему будут облагать налогом в 13 процентов.

В ГД уточнили, что если гражданин РФ продал квартиру или машину, получив крупную сумму по страховке, то его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей. Это разовое превышение порога, по мнению парламентариев, облагать повышенным налогом будет неправильно. В данном случае НДФЛ составит 13%.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете.

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