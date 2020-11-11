Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете

Инициатива внесена в ГД президентом Владимиром Путиным.

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о Госсовете на пленарном заседании. Депутаты одобрили статус, структуру и полномочия Государственного совета страны. Ранее соответствующая инициатива была внесена президентом Владимиром Путиным. Предложение подготовлено в рамках второго пакета проектов, которые реализуют по результатам принятия поправок в Конституцию.

Новый документ определяет организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета. Институт станет конституционным государственным органом. В его состав войдут председатель и члены, участвующие в деятельности Госсовета на общественных началах. В составе Госсовета не могут быть лица, которые имеют иностранное гражданство или вид на жительство за пределами России, счета за границей или вклады в банках вне пределах РФ.

Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго.

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