Минтруд сообщил, что 3,5 млн россиян работают удаленно

Елена Мухтиярова рассказала о цифровизации процесса работы.

Минтруд России сообщил о том, что что 3,5 млн россиян работают удаленно. Об этом рассказала заместитель министра Елена Мухтиярова на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Чиновница добавила, что в 2019 году этот показатель составлял только 30 тысяч человек. В разгар пандемии 2020 года максимально в России на удаленный трудовой режим переходили 5,5 млн сотрудников.

Сейчас происходят большие изменения в сфере занятости, они связаны с цифровизацией - техническим прогрессом. Сейчас в текущем моменте по состоянию на вчера 3,5 млн российских граждан работают в таком формате Елена Мухтиярова, замминистра труда России

Напомним, что в Госдуме в июле в первом чтении приняли законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Документ детализирует положения главы 49 Трудового кодекса России. В тексте говорится о нормах рабочего дня, времени отдыха, типах дистанционной занятости, порядок взаимодействия между работодателем и работником.

Минтруд сообщил о ежегодном повышении размера маткапитала с 2021 года.

Видео: Youtube/Агентство стратегических инициатив