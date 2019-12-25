Глава Минтруда: число официально зарегистрированных безработных в России снижается

Антон Котяков поделился данными по числу трудоустроенного населения и безработных.

Глава Минтруда заявил о том, что число официально зарегистрированных безработных в России снижается. Об этом Антон Котяков сообщил в рамках выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По данным министра, численность граждан, числящихся в центрах занятости населения постепенно падает. на данный момент таких людей - 3 мл 584 человек. С начала сентября на работу принято на 600 тысяч человек больше, чем тех, кто лишился должности.

По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тыс. человек Антон Котяков, министр труда

Эксперт уточнил, что на данный момент около 3,7 млн россиян работают удаленно. Это количество составляет семь процентов от всех трудоустроенных граждан.

Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины с 2021 года.

Фото: Kemlin.ru