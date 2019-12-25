Методика установления прожиточного минимума изменилась.

Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины с 2021 года, если будет парламент примет новую методику расчёта прожиточного минимума и МРОТ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Расчёт стоимости потребительской корзины рассчитывают для установки прожиточного минимума. В дальнейшем это не потребуется.

Поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась. цитата из сообщения пресс-службы Минтруда

Ранее Антон Котяков заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума. По словам министра труда и социальной защиты, данная ситуация связана с изменением методики расчета.

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