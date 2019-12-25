В Петербурге величина прожиточного минимума во втором квартале выросла на 0,8%

В денежном выражении величина прожиточного минимума увеличилась на 96,5 рублей .

Величина прожиточного минимума во втором квартале выросла на 0,8%. Соответствующее постановление Правительства Санкт-Петербурга подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Показатель рассчитан на основании стоимости потребительской корзины и уровня цен на продукты, а также индексов цен на непродовольственные товары и услуги. Прожиточный минимум вырос на 0,8% для всех групп населения. За II квартал 2020 года она установлена в размере 11 658,4 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения она составила 12 796,9 рублей, для пенсионеров – 9 458,1 рублей, для детей – 11 366,1 рублей.

В денежном выражении величина прожиточного минимума увеличилась на 96,5 рублей в среднем на одного жителя города. Для граждан трудоспособного возраста – на 106,6 рублей, для пенсионеров – на 76,9 рублей, для детей – на 93,6 рублей.

Величина прожиточного минимума имеет большое социальное значение. Если она выше доходов гражданина, то он имеет право на получение различных мер социальной поддержки, например, на детские пособия, доплаты к пенсии, выплату государственной социальной помощи.

Фото: Piter.TV