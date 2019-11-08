Покупательная способность россиян рекордно упала за 10 лет

Рост номинальных и реальных зарплат, о котором рассказывает официальная статистика, вызывает вопросы.

Покупательная способность россиян во втором квартале 2020 года рекордно упала за последние 10 лет. Речь идёт о цене на товары основной продовольственной корзины. Соответствующие данные опубликовал Центр развития Высшей школы экономики.

Минимум покупательной способности с 2011 года был достигнут по 12 из 24 товаров корзины.

Среди этих продуктов: белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, молоко, масло сливочное, чай черный. цитата из исследования

При этом отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения составило 286%. Это также наихудший показатель за последнее десятилетие.

Авторы исследования отмечают, что рост номинальных и реальных зарплат, о котором рассказывает официальная статистика, вызывает вопросы, так как в стране наблюдается рост неполной занятости и безработицы.

Тем более что социологические опросы показывают падение заработных плат и доходов.

Ранее мы писали, что регионам могут запретить понижать прожиточный минимум.

Фото: pixabay.com