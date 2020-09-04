Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум. Такую инициативу накануне обсуждали в правительстве России, пишут "Известия" со ссылкой на собственный источник в правительстве.
Ограничение распространится на те случаи, когда сумма прожиточного минимума в нынешнем году может оказаться меньше установленной в предыдущем. Меру планируют прописать в законопроекте, сумму прожиточного минимума закрепить.
Также правительство планирует внести корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Она должна учитывать стоимость базового набора продуктов. Для регионов будет введёт специальный коэффициент, основанный на федеральном прожиточном минимуме и медианной зарплате в данном субъекте страны.
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Видео: kremlin.ru
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