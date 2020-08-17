Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако позже он был обжалован в областном суде.

Верховный суд разрешил уходить с работы пораньше в день рождения. Об этом сообщило "Российское агентство правовой и судебной информации".

Отмечается, что сотрудник может уйти с работы раньше обычного времени в том случае, если в организации сложилась такая традиция.

Решение ВС вынес после рассмотрения жалобы сотрудницы компании "Волгофарм". Она утверждала, что именинников в их день рождения всегда отпускали пораньше. Поэтому в свой праздник она поступила также, заранее уведомив руководство. После этого работницу уволили за прогул — начальник посмотрел записи с камер видеонаблюдения и отметки в контрольном журнал.

Руководитель ссылался, что традиции отпускать сотрудников в их день рождения раньше с работы нет в правилах внутреннего распорядка.

Женщина обратилась в суд, потребовав восстановить ее в должности и взыскать с компании компенсацию. Суд первой инстанции удовлетворил её иск, однако позже он был обжалован в областном суде.

Верховный суд не признал вывод областного суда, который заключил, что сотрудница больше четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Ранее Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей.

Видео: YT / Елена А. Пономарева