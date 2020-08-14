Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Для граждан трудоспособного возраста он составит 12 392 рубля.

Министерство труда РФ предложило увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В нём установлен прожиточный минимум для разных групп: для граждан трудоспособного возраста это 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля.

Отметим, что именно величина прожиточного минимума, которую устанавливают во втором квартале финансового года, определяет минимальный размер оплаты труда в следующем году.

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Видео: kremlin.ru