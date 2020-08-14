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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

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Для граждан трудоспособного возраста он составит 12 392 рубля.

Министерство труда РФ предложило увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В нём установлен прожиточный минимум для разных групп: для граждан трудоспособного возраста это 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля.

Отметим, что именно величина прожиточного минимума, которую устанавливают во втором квартале финансового года, определяет минимальный размер оплаты труда в следующем году.

Ранее Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов.

Видео: kremlin.ru

Теги: выплаты, минтруд, прожиточный минимум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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