Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.
Поручение дано комитету Думы по безопасности и противодействию коррупции. Запросы должны быть направлены в МИД, МВД, ФСБ и СВР.
Накануне в ЦИК не будут проверять депутатов Госдумы на двойное гражданство. Заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По её словам, у всех депутатов Государственной думы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами на выборах не было иностранных гражданств в 2016 году. Памфилова отметила, что проведение дальнейших проверок не входит в компетенции комиссии.
Володин отметил, что Госдума учла данную позицию ЦИК, поэтому будет обращаться в уполномоченные органы.
Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо конституцией и законом.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Ранее Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих.
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