Поручение дано комитету Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Поручение дано комитету Думы по безопасности и противодействию коррупции. Запросы должны быть направлены в МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Накануне в ЦИК не будут проверять депутатов Госдумы на двойное гражданство. Заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По её словам, у всех депутатов Государственной думы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами на выборах не было иностранных гражданств в 2016 году. Памфилова отметила, что проведение дальнейших проверок не входит в компетенции комиссии.

Володин отметил, что Госдума учла данную позицию ЦИК, поэтому будет обращаться в уполномоченные органы.

Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо конституцией и законом. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих.