В ЦИК при этом не будут проверять депутатов Госдумы на двойное гражданство.

Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проверку соблюдения ограничений, наложенных на госслужащих, по закону проводит генеральная прокуратура совместно с компетентными иностранными органами.

Ранее мы сообщали, что в ЦИК не будут проверять депутатов Госдумы на двойное гражданство. Заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По её словам, у всех депутатов Государственной думы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами на выборах не было иностранных гражданств в 2016 году. Памфилова отметила, что проведение дальнейших проверок не входит в компетенции комиссии.

Видео: Youtube/ЮрОбзор