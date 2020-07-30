Все данные о кандидатах после проверки в ЦИК отправляются в различные ведомства.

В ЦИК не будут проверять депутатов Госдумы на двойное гражданство. Заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Её слова приводит "Интерфакс".

По её словам, у всех депутатов Государственной думы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами на выборах не было иностранных гражданств в 2016 году. Памфилова отметила, что проведение дальнейших проверок не входит в компетенции комиссии.

Что произошло в дальнейшие четыре года — мы не можем знать. Элла Памфилова, глава Центризбиркома

Она подчеркнула, что все данные о кандидатах после проверки в ЦИК отправляются в налоговую, Центробанк, миграционную службу и прочие ведомства. Также Памфилова напомнила про презумпцию доверия и заявила, что депутат несёт юридическую ответственность за достоверность предоставленных данных.

Ранее мы писали, что депутаты Лебедев и Щапов отрицают виды на жительство за рубежом.

Видео: YT / ЛДПР-ТВ