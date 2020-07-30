Депутаты Лебедев и Щапов отрицают виды на жительство за рубежом

Лебедев заявил, что будет обращаться в думскую комиссию по этике.

Депутаты Госдумы от Михаил Щапов и вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев отрицают виды на жительство в иностранных государствах. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В частности, Щапов опровергает информацию о виде на жительство в Испании, а Лебедев наличие грин-карты в США. Накануне член фракции КПРФ в Госдуме Денис Парфенов обратился к администрации президента с просьбой проверить парламентариев на иностранное гражданство. Подозрения об этом накануне появлялись в прессе. В списке фигурировали 14 фамилий.

Щапов рассказал, что после появления слухов обратился в МИД, чтобы ведомство сделало запрос в Испанию. Правительство страны ответило, что вида на жительство у российского парламентария нет.

Лебедев заявил, что будет обращаться в думскую комиссию по этике и правоохранительные органы по поводу распространения клеветы в его адрес.

Ранее мы писали, что прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела.

Видео: YT / ЛДПР-ТВ