Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, парламент готовит поправки в закон, регламентирующий деятельность ведомства.
По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела.
Павел Крашенинников, депутат Госдумы РФ
При этом, отметил парламентарий, надзорный орган был лишён такой возможности.
Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак.
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