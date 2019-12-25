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Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела
Сегодня, 11:32
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matveyvn

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

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Парламент готовит поправки в закон, регламентирующий деятельность ведомства.

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, парламент готовит поправки в закон, регламентирующий деятельность ведомства.

По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела.

Павел Крашенинников, депутат Госдумы РФ

При этом, отметил парламентарий, надзорный орган был лишён такой возможности.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак.

Теги: госдума, прокуратура, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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