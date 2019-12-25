Парламент готовит поправки в закон, регламентирующий деятельность ведомства.

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, парламент готовит поправки в закон, регламентирующий деятельность ведомства.

По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. Павел Крашенинников, депутат Госдумы РФ

При этом, отметил парламентарий, надзорный орган был лишён такой возможности.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак.