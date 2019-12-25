Законопроект рассмотрят в парламенте в сентябре.

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на депутата от "Справедливой России" Олега Шеина.

Он заявил, что инициатива может снизить количество бездомных животных на улицах. По словам Шеина, пока у владельцев собак нет обязательств регистрировать своих питомцев, они так и будут продолжать выкидывать животных на улицу.

Регистрацию собак в России хотят сделать бесплатной.

Шеин сослался на аналогичный заграничный опыт и добавил, что там также весьма распространены штрафы для хозяев, которые выкидывают собак.

Законопроект рассмотрят в парламенте в сентябре.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами.

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