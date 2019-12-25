В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами

Мотоциклисты погибают в ДТП в 30 раз больше автомобилистов.

В Государственной думе РФ предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами и опасное лавирование. Инициатором выступила депутат Светлана Бессараб, пишет газета "Известия".

Согласно законопроекту, за езду с другими транспортными средствами в одной полосе мотоциклиста могут оштрафовать на три тысячи рублей. Если его действия можно квалифицировать как опасное вождение, то штраф может увеличиться до 15 тысяч, а также лишить прав на срок от двух до шести месяцев.

Фиксировать данные нарушения предлагают ГИБДД, а также при помощи регистраторов и сети камер видеонаблюдения.

Бессараб отметила, что мотоциклисты погибают в ДТП в 30 раз больше автомобилистов, так как они намного хуже защищены от травм.

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